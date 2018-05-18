60 bin pardakla Atatürk portresi yaptılar

Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesindeki Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü ve Humanpix Topluluğu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir projeye imza attı. 60 bin adet renkli bardak ile 28 metreye 15 metre boyutlarında Atatürk portresinden oluşan bir görsel oluşturuldu

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki etkinlikte tüm çalışmayı başından sonuna kadar takip eden Başkan Aziz Yıldırım, son bardağı koyarak Atatürk portresini tamamladı.



60 bin renkli bardakla Gazi Mustafa Kemal Atatürk portesinden oluşan görselin bitiminde Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü ve Humanpix Topluluğu birlikte marşlar ve şarkılar söyleyerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

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