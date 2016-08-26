Haber Kaynağı: AA

Cumhuriyet Anadolu Lisesine gelen Zübeyit Özkaya, burada sırasını bekleyerek KPSS Ortaöğretim başvurusunda bulundu.Sınava müracaat için gelen öğrencilerin yardımıyla sınav formunu dolduran Özkaya'nın, oldukça heyecanlı olduğu gözlendi.Özkaya, başvurunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben medrese mezunuyum. Daha öncede fahri olarak imamlık yapıyordum. Sonra beni köylere vekil olarak tayin ettiler." dedi.Okumanın yaşının olmadığına dikkati çeken Özkaya, şu değerlendirmede bulundu:"Allah'ın izniyle kazanacağım. Daha önce de sınavlara girmiştim bugün de geldim başvurumu yaptım, ama bize bir türlü nasip olmadı, vekil imamlık yaptığım dönemlerde kadro alımları olmuştu benimki olmadı, şimdi boştayım."Özkaya, sınavda oğluyla aynı heyecanı yaşamasının kendisine mutluluk verdiğini belirterek, "KPSS sınavına oğlum da girecek onunla beraber aynı heyecanı yaşayacağız. 3 çocuğum, 15 torunum var, zaten bir oğlumla beraber sınava gireceğiz o da imam olmayı hedefliyor, sınav sonrasında da olur inşallah." diye konuştu.Özkaya, kazanması halinde imam olacağını ifade etti.