61 yıl sonra gölgelerden kurtuldu

Çocukluğundan beri yüksek derece miyop ve astigmat yüzünden görme sorunları yaşayan Remziye Saraylı, 61 yaşından sonra lazerle akıllı lens implantasyonu tedavisiyle görme kusurlarından kurtuldu.

61 yıldır her şeyi gölge gibi gördüğünü belirten Saraylı, ameliyatın ardından her şeyi çok net gördüğünü ve çok mutlu olduğunu söyledi. Saraylı'nın operasyonunu gerçekleştiren Memorial Şişli Hastanesi Göz Merkezi Başkanı Doç. Dr. Barış Sönmez, yeni nesil robotik lazer ile cerrahi kesilerin göze hiç dokunulmadan gerçekleştiğini söyledi



"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ GÖREMİYORDUM"



Gözlerindeki sorun yüzünden yıllardır hiçbir şeyi net göremeyen 61 yayındaki Remziye Saraylı, tedavi için birçok doktora gitti. Sorunu için bir türlü çare bulamayan Remziye Hanım, çocukluğundan beri insanları bir gölge gibi gördüğünü anlatarak, “Uzun yıllar ilaç tedavisi kullandım. Miyop ve astigmat derecesi çok yüksek olduğu için gözlük tedavisi uygulayamadılar” dedi. Bir ömür boyu yaşadığı görme sorununa ilerleyen yaşı nedeniyle katarakt da eklenen Remziye Hanım tedavi olmak için arayışa başladı. Göz tansiyonu da olan Remziye Hanım tedavi için Memorial Şişli Hastanesi Göz Merkezi Başkanı Doç. Dr. Barış Sönmez’e muayene oldu. Robotik lazer teknolojisi ile ameliyat olan Remziye Saraylı, hayatı artık daha net gördüğünü söyleyerek, “Yıllardır yaşadığım görme sorunumdan kurtuldum. Artık insanları gölgeler gibi görmüyorum. Çok mutluyum” dedi.



"CERRAHIN ÜÇÜNCÜ ELİ GİBİ"



Remziye Saraylı’nın ameliyatını gerçekleştiren Doç. Dr. Barış Sönmez, yeni nesil robotik lazer cihazlarının operasyonlarda cerrahın üçüncü eli yerine geçtiğini belirterek, “Remziye Hanım'ın gözünde gözlük ile düzeltilemeyen, gözlük taktığında bile gözü iyi tolere edemeyen yüksek seviyede miyop ve astigmat vardı. Yaşı itibarıyla katarakt gelişmeye başlamıştı. Belli bir numaranın üzerinde astigmat ve miyop olanların gözlükle tedavi edilmesi çok zor olduğu için ileri teknoloji robotik lazer kullanılarak ameliyat ettik. Aynı zamanda uzağı, ara mesafeyi ve astigmatı düzelten akıllı bir mercek yerleştirerek Remziye Hanım'ı gözlükten bağımsız bir hayata kavuşturmuş olduk" dedi.



"AMELİYATLAR EL DEĞMEDEN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"



Lazer teknolojilerinin göz operasyonlarında uzun yıllardır kullandığını belirten Doç. Dr. Sönmez, “Eskiden, mikro cerrahide bıçaklarla yapılan kornea nakli tedavileri, katarakt ameliyatları, göz içi lens implantasyonları artık kesilerin bir lazer vasıtasıyla yapıldığı daha güvenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Lazer teknolojisine eklenen robotik kol ile cerrahi kesiler artık göze hiç dokunmadan gerçekleştirilebiliyor. Bununla birlikte Remziye Saraylı'da olduğu gibi 40'lı, 50'li yaşlardan sonra hem uzak hem yakın görme kusuru olan yüksek seviyede astigmatı bulunan hastalarda akıllı lens teknolojileri ile robotik lazer ameliyatları kombine edilip gözlükten bağımsız bir hayat sağlanabiliyor" dedi.

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