68 bin Suriyeli'den 5 bini Türkiye'ye döndü

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan 68 bin 238 Suriyeli, Kilis Valiliği tarafından verilen izinle Ramazan bayramını ülkelerinde geçirdi. Bayramın bitmesi ardından Suriyeliler, geçici olarak gittikleri ülkelerinden yeniden Türkiye'ye dönmeye başladı. Halep'in sınıra yakın Azez, Çobanbey, El Bab ve Cerablus bölgelerine giden Suriyeliler'den 5 bini son günlerde ülkelerindeki ziyaretlerini tamamlayarak Türkiye'ye dönmeye başladı. Dönüşlerinde Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen ve burada Göç İdaresi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, konakladıkları kamplara veya barındıkları evlerine gitti. Şu ana kadar 5 bininin geri geldiği Suriyelilerin, 14 Temmuz tarihine kadar Türkiye’ye dönmeleri gerekiyor.
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