7 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Adana merkezli FETÖ operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı

7 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Adana'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ-PDY) yönelik operasyonda emniyet müdürleri ve polislerin de olduğu 23 kişi gözaltına alındı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütlü bağlantısı olduğu iddia edilen kişilere yönelik Adana merkezli İstanbul, İzmir, Kayseri, Osmaniye, Antalya ve Hatay'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, aralarında emniyet müdürleri ve polislerin de olduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde gözaltına alınanların ise gün içinde Adana getirileceği belirtildi.

Kaynak: DHA
Etiketler; #fetö #fetö operasyon #izmir #adana
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