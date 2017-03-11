7 kişinin öldüğü helikopter kazasında yeni gelişme!

İstanbul Büyükçekmece'de dün özel bir şirkete ait helikopter düşmüş ve 7 kişi hayatını kaybetmişti. Alınan bilgiye göre kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Dün Atatürk Havalimanı'ndan Bilecik'e gitmek için havalanan helikopter Büyükçekmece'de E-5 karayoluna düşmüştü. Kazada ikisi pilot 7 kişi hayatını kaybetmişti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Alınan bilgiye göre Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısına görev verdi.Kaza sonrası savcılar olay yerinde inceleme yaptı. Kazaya ilişkin ilk tespitler tamamlandıktan sonra, kaza ile ilgili bir ön raporun hazırlanacağı ve bunun Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edileceği öğrenildi.Öte yandan, kazada parçalanıp dağılan helikopterin bütün parçaları toplandı ve güvenli bir ortama alındı. Yetkililerin bu parçalar üzerinde de teknik inceleme yapacağı öğrenildi.Helikopter dün saat 11.16'da kalktıktan kısa bir süre sonra E-5 üzerine düşmüştü. Helikopterin sis nedeniyle farkedemediği televizyon kulesine çarptığı bu yüzden düştüğü bilgisi verilmişti.Kazada, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Rusya'daki bölge satış yöneticisi Aleksandr Vanin, Rus uyruklu Igor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badragan ile pilotlar Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut yaşamını yitirmişti.