7 yaşındaki çocuk silahla oynarken başından yaralandı

DÜZCE'nin Çilimli ilçesi'nde babasına ait tabancayla oynadığı sırada tetiğe basan 7 yaşındaki Doğukan Koç başından yaralandı

7 yaşındaki çocuk silahla oynarken başından yaralandı
Olay, saat 13.30 sıralarında Çilimli ilçesi'ne bağlı Kurukavak Köyü'nde meydana geldi. Evde annesiyle birlikte bulunduğu sırada fındık toplamaya giden babasının ruhsatlı tabancasını alarak oynamaya başlayan Doğukan yanlışlıkla tetiğe bastı. Silah sesini duyarak odaya koşan anne M.K., çocuğunu başından yaralanmış halde buldu. Oğlunu kanlar içinde bulan M.K.'nın ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekibi sevk edildi. Tabancadan çıkan kurşunun başını sıyırdığı Koç, sevk edildiği Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çoçuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


 

Kaynak: DHA
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