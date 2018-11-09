70'lik dededen 12 yaşındaki çocuğa aşk mektubu!

İzmit'te, 12 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazdığı iddia edilen F.K. (70) gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi

70'lik dededen 12 yaşındaki çocuğa aşk mektubu!
09 Kasım 2018 Cuma 13:20

Olay, İzmit Bekirdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.K., B.İ. isimli kız çocuğuna mektup yazdı. "Çok güzelsin. Seni seviyorum. Seninle görüşmek istiyorum" ifadelerinin yazılı olduğu kağıdı, çocuğun yaşadığı binanın girişindeki dükkanın kepenklerine sıkıştıran F.K., daha sonra B.İ.'ye kağıdı alması yönünde işaret yaptı. Kağıdı alan çocuk üzerinde yazanları okuduktan sonra babasına gösterdi. Kağıdı okuyunca çılgına dönen baba, hemen polise giderek F.K. hakkında şikayetçi oldu.

Polis, şikayet üzerine F.K.'yi gözaltına aldı. Olaydan birkaç gün önce de kız çocuğunu eve televizyon izlemeye çağırdığı öğrenilen F.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

İzmit'te, 12 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazdığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen F.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aşk mektubu #izmit
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