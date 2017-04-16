70 seçmen sandığa botla taşındı

Siirt'te referandum oylamasına ilişkin yapılan seçimde, ulaşım sıkıntısı çeken vatandaşlar, botlarla Dicle Nehri'nin karşısına geçerek oy kullandı.
Siirt'te anayasa değişikliğinin halk oylamasına sunulmasına ilişkin yapılan seçimde, ulaşım sıkıntısı çeken vatandaşlar, AFAD ekiplerinin desteğiyle botlarla Dicle Nehri'nin karşısına geçip, oylarını kullandı.
Siirt merkeze bağlı Dicle Nehri kenarındaki Kayıklı, Güneşli ve Kelekçiler köyünün nehrin karşısına ulaşımlarının sağlandığı kayıklar, dün gece yaşanan sağanak sonucu akıntıya kapıldı.
Bu köylerde yaşanan ulaşım sıkıntısı nedeniyle seçim sandıkları Ormanardı köyünde kuruldu. Köylüler, oylarını kullanabilmek için Valilik Seçim Kriz Merkezinden yardım talebinde bulundu.
Yardım çağrısı üzerine Siirt ve Batman'dan AFAD ekipleri görevlendirilerek, 3 köyde yaşayan yaklaşık 70 seçmen botlarla nehrin karşı tarafına geçirildi.
Daha sonra köylüler oy kullanmaları için tahsis edilen servislerle Ormanardı köyüne ulaştırıldı. Köylüler, oylarını kullandıktan sonra yeniden aynı şekilde köylerine döndü.