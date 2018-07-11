8 gündür kayıptı, denizde ölü bulundu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 8 gün önce, denize gireceğini belirtip annesinin yanından ayrılan ve bir daha haber alınamayan Kenan Yılar'ın (22), denizde cesedi bulundu

İnegöl ilçesinde yaşayan Kenan Yılar, bir süre önce tatile geldikleri Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde, 3 Temmuz günü annesine denize gireceğini söyleyip ayrıldı. Kenan Yılar geri dönmeyince, aile kendi imkanlarıyla arama yaptı, sonuç alamayınca da polise başvurdu. Bunun üzerine Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, denizde ve karada arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları sürerken, bugün saat 10.30 sıralarında denizde ceset bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, cesedi denizden çıkardı. Yapılan kontrollerde, cesedin Kenan Yılar’a ait olduğu saptandı. Yılar'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi çin Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: