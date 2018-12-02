8 ilde FETÖ operasyonu: 2 üsteğmen, 7 astsubay...

Trabzon merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 2 üsteğmen ile 7 astsubay yakalandı

8 ilde FETÖ operasyonu: 2 üsteğmen, 7 astsubay...
02 Aralık 2018 Pazar 13:16

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri görevlilerince yürütülen koordineli çalışmalarda, ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen örgüt üyelerine yönelik Trabzon, İstanbul, Ankara, Muş, Balıkesir, Edirne, Bayburt ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevli 2 üsteğmen ile Genelkurmay, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Jandarma komutanlıkları bünyesinde görevli 7 astsubay olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #operasyon #üsteğmen #astsubay
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