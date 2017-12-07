8 ilde FETÖ operasyonu: Öğretmenler ve doktorlar gözaltında

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 39 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah başlatılan operasyonda şu ana kadar 17 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

8 ilde FETÖ operasyonu: Öğretmenler ve doktorlar gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'Bylock'u kullandıkları tespit edilen ve  konuşma içerikleri çözümlenen, aralarında doktor ve öğretmenlerin bulunduğu 39 kişiye yönelik gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonlarda 17 kişi yakalandı. Gözaltına alınan kişiler,  sağlık kontrolünden geçirildi.  Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fetö #gözaltı #bylock
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