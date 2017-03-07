8 Mart'ı kutlamaya giderken kaza yaptılar: 7 ölü, 34 yaralı

Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için Bursa'dan Ankara'ya doğru yola çıkan kadınlar kaza yaptı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi acı bir haber geldi. Kadınlar Günü'nü kutlamak için Ankara'ya giden Türk Metal-Sen işçileri kaza yaptı. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi de yaralandı.

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nden acı bir kaza haberi geldi. Türk Metal Sendikası 1 No'lu Şube üyesi kadınları taşıyan 4 otobüs Ankara'ya gitmek için yola çıktı.Kadınlar Günü'nü Ankara'da kutlamak isteyen kadınları taşıyan otobüslerden biri Osmaniye Köyü Mezitler Mevkii'nde şoförün direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile devrildi.Devrilen otobüste 7 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi de yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.Devrilen otobüste yaşamını yitiren kadın işçilerin Bursa’da otomotiv yan sanayi üretimi yapan Yazaki ve Delphi fabrikalarında çalıştıkları öğrenildi.