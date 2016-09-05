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    • 8 şehide sabah karşı tören. Başbakan da katıldı

    Van'ın Çaldıran İlçesi Tendürek Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 8 asker, Van'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Törene Başbakan Binali Yıldırım'da katıldı

    05 Eylül 2016 Pazartesi 09:03
    8 şehide sabah karşı tören. Başbakan da katıldı
    Tendürek Dağı'nda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Üsteğmen Harun Parlak, Jandarma Astsubay Üstçavuş Suat Petek, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Aydın Eryılmaz, Jandarma Uzman Çavuş Ali Doğukan Kılıç, Jandarma Uzman Çavuş Enes Koçak, Jandarma Uzman Onbaşı Salih Tortum, Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak ile Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Şengül için uğurlama töreni düzenlendi.



    Van Jandarma Pilot Yarbay Yusuf Turgut Helikopter Filo Komutanlığı'nda bu sabaha karşı saat 04.30'da basına kapalı yapılan törene, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Valisi İbrahim Taşyapan, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Van Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, kamu kurum amirleri, askeri erkan ve polisler katıldı. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutların tören alanına getirilmesi ardından, saygı duruşunda bulunularak, özgeçmişleri okundu. Kuran-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın okuduğu duanın ardından şehitlerden Jandarma Üsteğmen Harun Parlak Ankara, Jandarma Astsubay Üstçavuş Suat Petek Osmaniye, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Aydın Eryılmaz Balıkesir, Jandarma Uzman Çavuş Ali Doğukan Kılıç Eskişehir, Jandarma Uzman Çavuş Enes Koçak Sivas, Jandarma Uzman Onbaşı Salih Tortum İstanbul, Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Elazığ ile Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Şengül'ün cenazesi Afyonkarahisar'a gönderildi.

    Tören ardından Van Ferit Melen Havaalanı'na geçen Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindekiler, 'Ana' uçağıyla Van'dan ayrıldı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Van, Van şehit, şehit Töreni, Binali Yıldırı

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