800 kilometre uçup evine geri döndü!

Mardin'in Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde güvercin besleyen Resul Çaplık (26), Aksaray'dan memur oğlunu ziyarete gelen aile dostları Necati Er'e (64) 2 güvercin hediye etti. Er'in memleketi Aksaray'a götürdüğü 2 güvercinden biri, 2 hafta sonra Derik'teki kafesine döndü

Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde güvercin besleyen Resul Çaplık, ilçede bir kamu kuruluşunda çalışan oğlunu ziyarete gelen Necati Er'in, sık sık bahçesine gelerek güvercinlerle zaman geçirdiğini gördü. Bunun üzerine Çaplık, Er'e 2 güvercin hediye etti. Necati Er, oğlunu ziyaretinin ardından hediye güvercinleri de yanına alarak memleketi Aksaray'a döndü. Er'in bir gün güneşlenmeleri için kafesinden bıraktığı güvercinlerden dişi olanı, kayıplara karıştı. Duruma çok üzülen Necati Er, olayı Resul Çaplık'a anlattı. Aradan 2 hafta geçtikten sonra ise kayıp güvercinin Derik'teki kafesine döndüğünü gören Çaplık, Er'i arayarak müjdeli haberi verdi.



Evli ve bir kız çocuğu babası Resul Çaplık, kayıp güvercinin geri gelmesine çok şaşırdığını belirterek, "Çocukluğumdan beri kuş besliyorum. Şu an 25 güvercinim var. Hepsi birbirinden değerli. Memur olan bir komşumun babası olan Necati dayı, Aksaray'dan ziyarete gelmişti. Her gün bahçeme gelerek kuşlarımı izler, severdi. Ben de ona biri dişi, 2 kıymetli güvercin hediye ettim. Necati dayi güvercinleri memleketi Aksaray'a götürdü. Bir süre sonra da beni arayarak hediye ettiğim güvercinlerden birinin kaybolduğunu söyleyince üzülmüştüm. Ama 2 hafta sonra kaybolduğunu sandığımız güvercinim, yuvasına geri dönmüştü. Çok sevindim. Dönen bu kuşu yine Necati dayıya hediye ediyorum, hayırlı olsun" dedi.



Hediye edilen güvercinleri güneşlenmeleri için dışarı bıraktığını anlatan Necati Er ise şunları söyledi:



"Hediye aldığım güvercinleri memleketim Aksaray'a götürdüm. Bir süre kapalı kümeste besledim, alışsınlar diye. Sonra bir gün güvercinler güneşli havadan yararlansın diye dışarı bıraktım. Daha sonra güvercinlerden biri geri döndü ama diğeri dönmedi. Çok üzüldüm. Resul kardeşimi aradım ve bana hediye ettiği güvercinlerden birinin kayıp olduğunu söyledim. O da kayıp olan güvercinin Derik'teki yuvasına geri döndüğünü söyleyince çok sevindim. Derik-Aksaray arası 800 kilometrelik bir mesafe, nasıl olur da bu kadar mesafeyi uçarak gelsin? İnanamadım ama hakikaten dönmüştü. Resul kardeşim o güvercini yeniden hediye etti bana. Ben de bu güvercini alıp tekrar memleketim Aksaray'a götüreceğim."