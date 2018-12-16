9 araca çarptı: 'Viski yok mu?' dedi

Ankara'da, sürücüsünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu ileri sürülen otomobil, park halindeki 9 araca çarptı. Sürücü K.M. yaralandı. Aracı hasar gören kişi, sürücü K.M.'nin "Burada viski yok mu?" dediğini iddia etti

9 araca çarptı: 'Viski yok mu?' dedi
16 Aralık 2018 Pazar 10:50

Kaza, saat 22.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. K.M. yönetimindeki 06 THB 12 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halinde bulunan dokuz araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dokuz araçta da maddi hasar oluşurken, otomobil ise orta refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan, alkollü ve ehliyetsiz olduğu ileri sürülen K.M.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazada aracında hasar oluşanlardan Yunus Emre, "Adam alkollüymüş ve ehliyeti de yokmuş. 'Burada bir viski yok mu' diye söyleniyordu. Benim 2 tonluk aracımı kaldırıma atmış. Ne kadar hızlı olduğunu düşünemiyorum" dedi. Kaza sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #araç #çarptı #viski
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