9 aylık işe, yüzlerce kişi başvurdu

Kilis'te, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 9 ay süreyle çalıştırılacak 345 kişilik işe yüzlerce kişi başvuru yaptı

9 aylık işe, yüzlerce kişi başvurdu
24 Eylül 2018 Pazartesi 10:56

Kilis'te, Türkiye İş Kurumu'nca (İŞKUR) okullarda 340'ı temizlik 70'i ise özel güvenlik görevlisi olmak üzere 345 kişinin işe alınacağını duyurdu. 9 ay süreli işe girmek isteyenler, sabah saatlerinden itibaren İŞKUR İl Müdürlüğü'ne gelerek, başvurularını yapmaya başladı. Yoğunluk nedeniyle kurum önünde yüzlerce kişi, kuyruğa girerek, işlemlerini yaptırmak için sıra bekledi. Başvuruların 28 Eylül'e kadar süreceği belirtilirken, işe alınacak kişilerin isimlerinin 2 Ekim'de noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirleneceği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kilis #işsizlik #iş başvurusu
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