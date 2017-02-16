9 kişiyi öldürdü, 'hatırlamıyorum' dedi

Eşi ile birlikte 9 kişiyi öldüren zanlı, mahkemede cinayetleri hatırlamadığını söyledi

Gaziantep’te, geçen yıl ayrı yaşadığı eşi Tuba ve 8 yakınını öldürerek kaçan ve 55 gün sonra yakalanan Yusuf Taş, 9 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, cinayetleri işleyip işlemediğini hatırlamadığını söyledi

EŞİNİN, KENDİSİNİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTIĞINI İDDİA ETTİ



'VATAN HAİNİ' DEMESİNLER DİYE SURİYE'YE GEÇMEDİM

Gaziantep'te geçen yıl şubat ayında meydana gelen olayda Yusuf Taş, kayınvalidesi ve amcasının evinde aralarında eşi Tuba'nın da bulunduğu 9 kişiyi öldürdü, 2 akrabasını da yaraladı. Olayın ardından kaçan Yusuf Taş, polislerin 55 gün süren çalışmasının ardından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Hakkında 9 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ve 2 kez öldürmeye teşebbüs suçlarından ömür boyu hapis cezası istenin Yusuf Taş'ın yargılandığı davanın üçüncü duruşması yapıldı. Öldürdüğü eşi Tuba'nın annesi Kudret Taş'ın da bulunduğu bazı akrabalar ile avukatlarının katıldığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Yusuf Taş, tutuklu bulunduğu Kırıkkale Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı.Savunmasını yapan Yusuf Taş, cinayetleri işleyip işlemediğini hatırlamadığını söyledi. 16 yıl gurbette yaşadığını ve psikolojik sorunları olduğunu öne sürdüğü öldürdüğü eşi Tuba'nın uykusunda defalarca kendisini öldürmeye çalıştığını iddia etti. Olayın yaşandığı gece kayınvalidesinin evine gittiğini ve burada eşinin annesinin verdiği tabanca ile kendisini öldürmek istediğini, yaşanan boğuşmada silahın ateş aldığını öne süren Yusuf Taş, "Silah patladı ve ben vurulduğumu sandım. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde sokaktaydım. Ne olup bittiğini anlamaya çalıştım. Yoldan geçen bir taksiyi binerek bizim köyün üst tarafındaki bir başka köye gittim" dedi.Köye giderek burada motosikletini aldığını ve Suriye'ye geçmek için Kilis'e gittiğini anlatan Yusuf Taş sözlerini şöyle sürdürdü:"Bizim köye giderek motorumu aldım ve aile dostumuz olan bir köye gittik. Burada tanıdıklarımıza durumu anlatıp, beni öldürmeye çalıştıklarını söyledim. Korktuğum için geldiğimi söyledim. Amcamın oğlunun da gece öldüğünü söyleyince korktum ve oradan ayrıldım. Suriye'ye geçmeye çalıştım. Suriye'nin karışık olduğunu söylediler. Konuştuğum bir kişi beni Suriye'ye geçirebileceğini ama PKK ve PYD'nin beni kullanabileceğini söyledi. Vatan haini olmaktansa gitmemeye karar verdim. Yakalandığım güne kadar günlerimi Kilis tarafındaki köylerde ve dağlarda kaldım."Suriye'ye gitmekten vazgeçtikten sonra Gaziantep'e geldiğini ve önce İstanbul ardından İzmir'e gitmeye karar verdiğini belirten Taş, 55 gün sonra yakalandığını ve 9 kişiyi öldürüp, öldürmediğini hatırlamadığını iddia etti.Yusuf Taş'ın savunmasının alınmasının ardından konuşan kayınvalidesi Kudret Taş ise damadının ifadesinde yalan söylediğini eve tabancayla geldiğini ve dehşet saçtığını söyledi.Mahkeme, Yusuf Taş'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.