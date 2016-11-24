Diyarbakır Lice'de bulunan 9 köye sokağa çıkma yasağı geldi

Diyarbakır'da güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor. Operasyonlar kapsamında Diyarbakır Valiliği, Lice'ye bağlı 9 köyde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bugün saat 05.00'te başlayan sokağa çıkma yasağının ikinci bir emre kadar süreceği öğrenildi.



Valilikten yapılan açıklamada, bölgedeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, terör örgütü yöneticileri de dahil, mensupları ile işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldığı bildirildi. Valilik, bölgede bulunan sığınak, depo alanları, barınaklar, uçaksavar mevziilerinin imha edilmesinin de amaçlandığı operasyonda can ve mal güvenliği için sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıkladı.



Sokağa çıkma yasağı, Lice İlçesi'ne bağlı olan, Kayacık, Ortaç, Yalaza, Tepe, Arıklı, Serince, Çağdaş, Dibekköy ile Yolçatı Köyü'nde bugün saat 05.00 itibariyle başladı. İkinci bir emre kadar da sokağa çıkmak yasak.