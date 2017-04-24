9 Nisan'dan beri Türkiye'de tutuklu olan İtalyan gazeteci serbest

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Hatay’da 9 Nisan’da gözaltına alınan gazeteci ve belgeselci Gabriele Del Grande’nin serbest bırakıldığını duyurdu.

Bakan Alfano, bu sabah sosyal medya hesabından paylaştığı iletilerde, 14 gündür Muğla Geri Gönderme Merkezi’nde tutulan ve Salı akşamından beri de açlık grevinde olan Gabriele Del Grande’nin özgürlüğüne kavuşmasını şu ifadelerle açıkladı:“Gabriele Del Grande özgür, onunla şimdi konuştum, İtalya’ya dönüyor. Bunu ailesine haber vermekten mutluluk duydum. Onu bekliyoruz. Bu gece meslektaşım Mevlüt Çavuşoğlu bu kararı bana bildirdi. Ona teşekkür ediyorum. #BenGabrieleileBirlikteyim”Rainews24 kanalına bir açıklama yapan Alfano, “Bu geceyi bu konuda çalışarak geçirdik. Son günlerde onun serbest kalması için tüm diplomatik kanallarımızı kullanarak, sessiz bir çalışma yürüttük ve iyi gitti. Bundan çok memnunum. Gabriele’nin özgür bir adam olması için çalışan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.Baba Massimo Del Grande de, sınır dışı edilen oğlunun yerel saatle 10.00 civarında Bolonya kentine ulaşmasının beklendiğini, tüm aile bireyleri olarak onu karşılamaya gidiyor olduklarını söyledi.Sığınmacılara ilişkin çalışmalarıyla bilinen 35 yaşındaki Gabriele Del Grande, Suriye iç savaşı ve IŞID’in doğuşunu anlatacağı son kitabının araştırmasını yapmak üzere 7 Nisan’da Türkiye’ye gitmiş, 7 Nisan’da gözaltına alınmıştı.