9 yaşında tacize uğradı, annesine bu sözleri söyledi

Burdur'da, ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki D.Y.S.'ye 2 ay boyunca taciz de bulunduğu iddia edilen 52 yaşındaki Ersin K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kızın annesi 37 yaşındaki Dilek S., "Kızım küçücük kalbiyle, küçücük yüreğiyle mücadele etmiş. Kızım 'Anne git konuş. Herkes öğrensin. Bana yapılanlar, başka çocuklara yapılmasın' dedi" diye konuştu.

Burdur merkez Karasenir Mahallesi'nde oturan Dilek S., ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi kızı D.Y.S.'nin, 2 katlı evlerinin üst katında kiracı olarak kalan Ersin K. tarafından cinsel tacize maruz kaldığını öğrendi. Yaklaşık 2 ay devam eden tacizi evlerine misafirliğe gelen bir akrabalarının kızıyla konuşması sonrası öğrenen Dilek S., E.K. hakkında polise şikayette bulundu. Polisin gözaltına aldığı işsiz Ersin K., işlemlerinin ardından 16 Nisan'da tutuklandı.Dilek S., kızının 2 aydır tacize maruz kaldığını öğrendiğinde kiracı Ersin K.'yi eve çağırarak olayı itiraf ettirdiğini ve ses kaydı aldığını söyledi. Daha sonra polise haber verdiğini ve şüphelinin tutuklandığını aktaran Dilek S., "Bu benim için çok acı bir olay. Kızım küçücük kalbiyle, küçücük yüreğiyle mücadele etmiş. Çok zor bir durum. Diğer anne babalar çocuklarına sahip çıksın. Benim çocuğum olayın üzerinden günler geçmesine rağmen bu olayın acısıyla yaşıyor" dedi.Çocuğunun son dönemde çok sinirli ve agresif olduğunu anlatan Dilek S., "Davranışları değişti ve duygusal bir patlama yaşadı. Evimize gelen akrabamız 'Neden böylesin' diye sorunca 'Halacığım, seninle görüşmek istiyorum, özel konuşalım' diyerek olayı anlatmış. Akrabamız, Ersin K.'yi evden çıkartmamız gerektiğini söyledi. Ersin K. ile konuştum. Olayı olduğu gibi itiraf etti. Ses kaydını aldım. 'Gerekli yerlere verebilirsin' dedi. Şu an tutuklu" diye konuştu.Kızının psikolojik olarak çok yıprandığını kaydeden Dilek S., şöyle dedi:"Çocuğum şu an bitik durumda. Kızım 'Anne git konuş, her şeyi açıkla. Herkes öğrensin. Bana yapılanlar, başka çocuklara yapılmasın' dedi. Ben utanmıyorum, çekinmiyorum. Benim çocuğum bir şeye maruz kaldıysa bu benim çocuğumun değil yapan kişinin ayıbıdır. Bir çocuktan faydalanmak gerçekten çok acı verici. Herkesin çocuğu kendine kıymetlidir. Ama ne olur çocuklarına sahip çıksınlar. Erkek- kız hiç fark etmiyor."Dilek S. ayrıca Ersin K.'nin mahkemede "Çocuk benden yapmamı istedi, yapmazsam bağıracağını söyledi" şeklinde ifade verdiğini de aktarırken, "9 yaşındaki çocuk nereden bilsin. Benim çocuğuma iftira atıyor" dedi.