9 yaşındaki kızı cinsel istismara uğrayan baba şoke etti: İftira atıyor!

Adana'da 9 yaşındaki kızın uğradığı tacizi rehber öğretmen ortaya çıkardı. Küçük kızın babasının söylediği sözler ise şok etkisi yarattı!

Artan çocuk istismarına bir yenisi daha eklendi. Adana'da cinsel istismar konusunda çalışma yapan rehber öğretmenler sorunlu öğrencileri takip etmeye başladı. Yüreğir'deki bir okulda 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen F.A.'nın ders konusundaki ilgisizliği ve içine kapanıklığı bu okulda görev yapan rehber öğretmenin dikkatini çekti. Küçük kız, kendisi ile konuşan rehber öğretmenine annesinin dayısı olan 56 yaşındaki Ş.K.'nin okuldan kendisini alıp, evde cinsel istismanda bulunduğunu anlattı. Dayısının bunu defalarca yaptığını anlatan küçük kızın öğretmeni durumu polise bildirdi. Pedagoglar tarafından kızın ifadesi alınırken, F.A. ailesinden de alınarak devlet korumasına verildi.



Dayı Ş.K. ise bunun bir iftira olduğunu söyleyerek suçlamayı kabul etmedi. Küçük kızın babası ise, kızının hayal kurduğunu ileri sürdü ve, "Ş.K. bunu yapmaz, ben inanmıyorum. Kızım iftira atıyor" diyerek dayıdan şikayetçi olmadı.



Dayı Ş.K., sevk edildiği adliyede tutuklandı.





