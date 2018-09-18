9 yaşındaki Sedanur 3 gündür aranıyor

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyündeki evinin önünde, 16 Eylül'de kaybolan Sedanur Güzel'in (9) bulunmasına yönelik çalışmalar 3'üncü gün de sürdürüldü. Köydeki evler, samanlıklar ve bolaştılan foseptikler arandı

9 yaşındaki Sedanur 3 gündür aranıyor
18 Eylül 2018 Salı 13:14

Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan-Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Sedanur Güzel, 16 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde evlerinin önünde kayboldu. Kızlarından haber alamayan aile fertleri, köylülerle kırsalda arama çalışması yaptı. Uzun süren aramalardan sonuç alınamayınca jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için köylüler seferber oldu.

Kayıp Sedanur'u arama çalışmalarına, 3'üncü günde de sabah saatlerinden itibaren devam edildi. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler her yerde Sedanur'u aradı. İz takip köpeği 'Atak'ın da kullanıldığı aramalarda, köydeki foseptiklere boşaltılarak bakıldı. Ekipler; tüm evleri, samanlıkları ve otlakları taradı. Sedanur'un kendi evine gelme ihtimali üzerine odalara, yatak ve yorganların içine varıncaya kadar, gün içinde defalarca bakılıyor. İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ile Kağızman Kaymakamı Ercan Öte de her gün köye gelerek, çalışmalar hakkında bilgi alıyor.

Öte yandan ekipler, Sedanur'un kaybolmadan önce birlikte oynadığı arkadaşlarının bilgisine başvurdu. Anne Handan ile baba Abdullah Güzel ise dün akşam saatlerinde, Paslı Jandarma Karakolu'na götürüldü. Jandarma, Güzel çiftinin de ifadesine başvurdu. Kızının kaybolmadan önce kendisinden piknik yapmak için ekmek istediğini söyleyen Handan Güzel, Sedanur'un bulunması için yetkililerden yardım istedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kars #kağızman #sedanur #kayıp sedanur
Önceki Haber
CHP'den uçak tepkisi: Kim kime uçak hediye eder
Sonraki Haber
Erdoğan: Ciddi bir uluslararası kuşatma altındayız
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.