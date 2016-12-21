9 yaşındaki yeğenine uyuşturucu sattırdı

Bursa'da 28 yaşındaki Erdoğan K., koruma altında bulunduğu yurttan kaçan 9 yaşındaki yeğeni B.K.'ya uyuşturucu madde sattırmaktan gözaltına alındı. Anne ve babası da uyuşturucu madde satmaktan cezaevinde bulunan B.K. kaçtığı yetiştirme yurduna teslim edildi

9 yaşındaki yeğenine uyuşturucu sattırdı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, merkez Osmangazi ilçesi Vatan Mahallesi Bahar Sokakta yaşı küçük bir çocuğun, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Mahalleye operasyon düzenleyen polis, B.K. adlı çocuğu yakaladı. Üzerinde bir miktar bonzai ele geçirilen çocuk, kendisine bu maddeleri öz amcası Erdoğan K.'nın temin ettiğini söyledi. Erdoğan K.'nın evine yapılan operasyonda satışa hazır bonzai ele geçirildi.

ANNESİ VE BABASI UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN CEZAEVİNDE

Anne ve babası uyuşturucu ticareti suçundan cezaevinde olan B.K.’nın bir süre önce kaldığı yetiştirme yurdundan kaçarak amcasının yanında yaşadığı öğrenildi. B. K., çocuk şubedeki işlemlerinin ardından Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na teslim edildi. Erdoğan K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #uyuşturucu satıcısı çocuk
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