90 TL ödemedi diye, devlet okulunda çocuğu atıldı!

Malatya'da devlete ait Orhan Bakış Anaokulu’na giden bir öğrenci 90 TL olan aidatı geciktiği gerekçesiyle okuldan atıldı. Okul müdürü ile görüşmeye giden baba soruları yanıtsız kalınca o anları cep telefonu kamerası ile kayda alıp sosyal medyada paylaştı

Malatya'ya başlı Yeşilyurt İlçesi’nde okul aidatını ödeyemeyince çocuğu anaokulundan atılan baba soluğu okulda aldı. Okul müdürü ile görüşen baba o anları da cep telefonu ile kayda aldı. Okul müdürüne ‘size durumumu anlatmıştım çocuğumu neden okuldan attınız’ diye sordu. Ancak soruları karşılıksız kaldı.

Üzgün baba sorularına yanıt vermek yerine kendisinden kaçan okul müdürü A.Y.’ye ‘Hocam benim oğlumu neden devletin okulundan attınız? Param olmadığı için mi attınız? Suriyelilerin çocukları bile okurken benim oğlumu neden okuldan attınız’ diyerek tepki gösterdi. Veliye cevap vermeyen okul müdürü daha sonra kendini bir odaya kapattı. Okul görevlileri tarafından odaya girmesi engellenen baba çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı.