900 öğretmen daha görevine iade edildi

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, Kanun Hükmünde Kararnameler ile açığa alınan 900 öğretmenin daha göreve döndüğünü söyledi

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından 10 bin 300 Eğitim-Sen üyesi öğretmenin açığa alındığını, daha önce 9 bin 400 üyenin göreve döndüğünü anlatan Kamuran Karaca, "Bugün itibariyle 523'ü Diyarbakır, 185'i Mardin ve 64'ü Van'da olmak üzere toplam 900 öğretmen arkadaşımız Milli Eğitim Bakanlığı'nca göreve iade edildi" dedi.



Açıktaki 40 civarında öğretmenin göreve dönmeyi beklediğini aktaran Karaca, "Özellikle sosyal medya eleştirileri nedeniyle Adana'da açığa alınan 25 arkadaşımızla ilgili soruşturma bitti ama geri dönüşleri sağlanmadı. Keyfi bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Açıkta bekleyen tüm arkadaşlarımızın görevlerine dönmeleri için mücadelemiz sürecek" diye konuştu.