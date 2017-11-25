925 Ayar Gümüş Desenli Kolye

Bu sektörde hizmet veren pek çok farklı kuyumcu bulunsa da model ve detaylara daha iyi ulaşabilmek için, web sayfası üzerinden hizmet veren kuyumcuları tercih edebilirsiniz. Böylelikle tek bir çatı atında yüzlerce farkı modeli bir arada bulabilmek mümkün oluyor. Bu da seçimleri daha kolay hale getirirken, kendinize uygun fiyatlı ürünleri tercih etmekte daha kolay bir hale geliyor.
Desenli kolye modelleri (925 ayar gümüş)
Düz ve sade tasarımlar ilgisizi çekmiyorsa, desenli gümüş kolye modellerine şu şekilde ulaşabilirsiniz.
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Yaprak desenli modeller
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Kuş ve hayvan motifli gümüş modeller
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Sonsuzluk işareti üzeri isim ve desenli tasarım
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Madalyon desenli modeller
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Melek, anne-çocuk, hilal, ay ve yıldız gibi tasarımlar da seçimleriniz arasında olabilir.
İşlemeli ve isimli kolyeler
Yine biraz daha ağır tasarımlara sahip olan işlemeli kolyeler, kadınlar arasında yaygın olarak tercih edilmektedir. Hediye olarak kullanılabilecek bir başka model ise isimli gümüş kolye olurken, eşiniz, sevgiliniz ve sizin için önemli bir kadın için seçim yapabilirsiniz.