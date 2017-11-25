925 Ayar Gümüş Desenli Kolye

Değerli bir element olan gümüş, pek çok farklı takı modelinde tercih edilirken, elbette ki genel olarak erkek ve kadınların tercih ettiği gümüş kolye olarak sipariş verilmesi mümkündür

Değerli bir element olan gümüş, pek çok farklı takı modelinde tercih edilirken, elbette ki genel olarak erkek ve kadınların tercih ettiği gümüş kolye olarak sipariş verilmesi mümkündür. Günümüzde birbirinden farklı tasarımlara sahip olan kolye modelleri, ağırlıklı olarak 925 ayar gümüşten üretilmektedir. Sade ve düz tasarımları olduğu gibi, taşı ve incili modellerine de ulaşabilmeniz mümkün oluyor.

Bu sektörde hizmet veren pek çok farklı kuyumcu bulunsa da model ve detaylara daha iyi ulaşabilmek için, web sayfası üzerinden hizmet veren kuyumcuları tercih edebilirsiniz. Böylelikle tek bir çatı atında yüzlerce farkı modeli bir arada bulabilmek mümkün oluyor. Bu da seçimleri daha kolay hale getirirken, kendinize uygun fiyatlı ürünleri tercih etmekte daha kolay bir hale geliyor.

Desenli kolye modelleri (925 ayar gümüş)

Düz ve sade tasarımlar ilgisizi çekmiyorsa, desenli gümüş kolye modellerine şu şekilde ulaşabilirsiniz.

Yaprak desenli modeller

Kuş ve hayvan motifli gümüş modeller

Sonsuzluk işareti üzeri isim ve desenli tasarım

Madalyon desenli modeller

Melek, anne-çocuk, hilal, ay ve yıldız gibi tasarımlar da seçimleriniz arasında olabilir.

İşlemeli ve isimli kolyeler

Yine biraz daha ağır tasarımlara sahip olan işlemeli kolyeler, kadınlar arasında yaygın olarak tercih edilmektedir. Hediye olarak kullanılabilecek bir başka model ise isimli gümüş kolye olurken, eşiniz, sevgiliniz ve sizin için önemli bir kadın için seçim yapabilirsiniz.