ABD'deki korkunç kaza: Özge Nur son yolculuğuna uğurlandı

Mollaahmetoğlu için Pendik Çamlık Mahallesinde bulunan Aliye İzzet Begoviç Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.Kaynak: DHA
Cenazeye ailesi, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Baba Mehmet Mollaahmetoğlu, “Kızım Amerika'ya gezmeye, dil öğrenmeye gitmişti. Kıramadım onu gönderdim. Talihi böyleymiş" dedi. Özge Nur Mollaahmetoğlu için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze daha sonra toprağa verilmek üzere Pendik Dolayoba Mezarlığı'na götürüldü.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.