ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Gerginliğe rağmen...

ABD elçiliğinden Türkiye ile yaşanan krizle ilgili yapılan açıklamada "Gerginliğe rağmen sağlam dostuz. Ülkelerimiz canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir" denildi

ABD'den Türkiye ile yaşanan krizle ilgili ilgili buzları eriten bir açıklama geldi.Türkiye ile yaşanan krizle ilgili yapılan açıklamada "Gerginliğe rağmen sağlam dostuz. Ülkelerimiz canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir" denildi.

"GERGİNLİĞE RAĞMEN ABD, TÜRKİYE'NİN SAĞLAM BİR DOSTUDUR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir. Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır."