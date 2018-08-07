ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Gerginliğe rağmen...

ABD elçiliğinden Türkiye ile yaşanan krizle ilgili yapılan açıklamada "Gerginliğe rağmen sağlam dostuz. Ülkelerimiz canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir" denildi

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Gerginliğe rağmen...
07 Ağustos 2018 Salı 15:55

ABD'den Türkiye ile yaşanan krizle ilgili ilgili buzları eriten bir açıklama geldi.Türkiye ile yaşanan krizle ilgili yapılan açıklamada "Gerginliğe rağmen sağlam dostuz. Ülkelerimiz canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir" denildi.

"GERGİNLİĞE RAĞMEN ABD, TÜRKİYE'NİN SAĞLAM BİR DOSTUDUR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir. Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır."


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd elçiliği #türkiye #abd
Önceki Haber
Dava sürerken onlarca ağacı kestiler!
Sonraki Haber
Buca’dan işsizliğe neşter
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.