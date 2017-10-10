ABD'den vize kriziyle ilgili yeni açıklama: Kolay alınmış bir karar değil!

ABD'nin Türkiye'ye yönelik vize kısıtlaması başladı. Konuyla ilgili ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin sitesinde elçi John Bass imza ile bir açıklama yayınlandı

Türkiye ve ABD arasındaki vize krizi büyüyor. Konuyla ilgili, ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, büyükelçiliğin internet sitesinde bir açıklama yayınladı.



Açıklamasında vize hizmetlerinin askıya alınmasının nedenlerini anlatmak istediğini belirten Bass, FETÖ kapsamında yapılan tutuklamaya değindi. Bu yıl ikinci defa bir Türk çalışanlarının tutuklandığını belirten Bass, ancak tutuklamanın nedenini, çalışana karşı olan delilleri istemelerine rağmen tespit edemediklerini söyledi. Bass sözlerine şöyle devam etti: "Bu personel, kanun uygulama konularında Türk yetkili kurumlarıyla işbirliğini güçlendirme ve Amerikan ve Türk vatandaşlarının güvenliğini temin etme alanında faaliyet gösteren bir bölümde görev yapmaktadır. Üstelik, çalışma arkadaşımızın avukatına erişimine yeterli izin verilmemiştir."



Gazeteleri bilgilendirdiler



Türk vatandaşlarına yönelik vize yasağı değil



Kolay bir karar değil

Bass, başka bir rahatsızlık veren konunun da bazı Türk yetkililerin, avukatı ve de sanığı bilgilendirmeden olayla ilgili gazetelere bilgi vermesi olduğunu belirtti. Bass, "Söz konusu gazeteler, çalışanın, misyonumuzun resmi çalışanı sıfatıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üyeleri, polisi ya da savcılarıyla kanuni uygulama konularıyla ilgili görüştüğü iddialarını yinelemişlerdir." şeklinde sözlerine devam etti.ABD ile Türkiye arasında kanuni uygulamalar alanında işbirliğini güçlendirmenin personellerinin görevi olduğunu belirten Bass, "Türkiye Cumhuriyeti polisi ile görüşmek ve seyahat etmek işinin rutin bir parçasıydı. Türkiye Cumhuriyeti, çalışanın yasal olmayan herhangi bir faaliyetin içinde olduğunu gösteren herhangi bir bilgi paylaşmamıştır." dedi.Bass sözlerine şöyle devam etti: Bu tutuklama, bazı yetkililerin, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki uzun zamandır süre gelen işbirliğini bozmak amacında olup olmadığına ilişkin soruları akıllara getirmiştir. Eğer doğruysa, bu durum, diplomatik tesislerimizde çalışan ve buraları ziyaret eden kişileri risk altına sokacaktır. Bu tutuklamaların münferit bir olay mı olduğunu, yoksa başka Türk çalışanlarımızın da sadece görevlerini yerine getirirken Türk hükümeti yetkilileri ve daha geniş kapsamda Türk toplumuyla görüşmeleri nedeniyle tutuklanmalarını mı beklemeliyiz, bilmiyoruz.Bizim yerel çalışanlarımız da birer Türk vatandaşıdır ve biz, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm diğer vatandaşları gibi, onların da Türk kanunlarına uymalarını bekliyoruz. Aksi ispat edilene kadar masumiyet karinesi de dahil olmak üzere Türk Anayasası ve tüm çağdaş demokrasilerin izledikleri hukukun üstünlüğü prensipleri uyarınca, Türk yetkili makamlarından uygun hukuki savunma ve yargı süreci beklemek onların da hakkıdır.Bunun Türk vatandaşlarına yönelik bir vize yasağı olamadığını belirten Bass, yeni vize başvurularının değerlendirmesinin askıya alınması olduğunu belirtti. Bass, geçerli vizeleri olan kişilerin ABD'ye gidebileceğini de açıkladı. Öte yandan Bass, "Türkiye dışında herhangi bir ABD Büyükelçiliği veya Konsolosluğunda vize başvurusu yapmak isterseniz, yapabilirsiniz." açıklamasında da bulundu.Bu kararın kolay alınmış bir karar olmadığını da belirten Bass, büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Durumun insanlara rahatsızlık vereceğinin farkında olduklarını da belirten Bass sözlerine şöyle devam etti: Uzun sürmeyeceğini umuyoruz, ancak bu konunun çözülmesinin ne kadar süreceğini kestiremiyoruz. Bu süreyi, yerel çalışanlarımızın gözaltına alınma nedenleriyle ilgili her iki hükümet arasında devam eden görüşmeler ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Türkiye'deki tesislerimiz ve personelimizin güvenliğine ilişkin taahhütleri belirleyecektir. Teşekkür ederim."