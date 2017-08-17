ABD'li 2 kadından Kadıköy'de "marul bikinili" eylem

HAYVAN hakları için yaptıkları ilginç eylemlerle isimlerini duyuran PETA (Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler) üyesi ABD'li 2 kadın, Kadıköy'de bikinili eylem yaptı

Yeşil bornoz ve şemsiyeleriyle Kadıköy Boğa Meydanı'na gelen ikili daha sonra bornozlarını çıkarttı. Bikinilerine marul takan PETA üyesi vegan kadınlar, hayvansal hiçbir ürün tüketilmemesi çağrısında bulundu. 8 ülkeyi kapsayan bir seyahate çıktıklarını ve Rusya'nın başkenti Moskova'dan İstanbul'a geldiklerini belirten Ashley Bryne ve Mysti Lee, yoğun yağmura rağmen eylemlerini sürdürdü.Kadınlar ellerinde Türkçe ve İngilizce olarak " Taze bir başlangıç yapın vegan olun" yazılı dövizleri taşıdılar. Newyork'ta yaşadığını belirten Byrne, “Biz burada insanlar vejetaryen olsunlar, et yemesinler diye konuşmaya geldik. İnsanların, hayvanlara şefkatlerini göstermelerini istiyoruz. İnsanları et yerine sebze yemeye çağırıyoruz. Herkesi vegan olmaya davet ediyoruz. Onlara koyun, dana, tavuk ya da balık yemeden de yaşanabileceğini anlatıyoruz" dedi.Bu sırada çevrede toplananların cep telefonlarıyla görüntü ve fotoğraf çektiği görüldü.Rusya'da başladıkları ve 8 ülkeyi kapsayan 'Veganlığa Davet' turunu Türkiye'de tamamladıklarını söyleyen iki genç kadın, polisin ikazı üzerine eylemlerini sonlandırdı. Kadınlar polisin ricası üzerine gazetecilerin yardımıyla taksiye binerek kaldıkları otele gittiler.