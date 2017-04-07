ABD saldırısı ile ilgili Türkiye'den ilk açıklama

ABD'nin Suriye'de Esad yönetimindeki üssü vurması Dünya'da büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili Türkiye tarafından yapılan açıklamada ise saldırı olumlu karşılandı.
Suriye'nin İdlib bölgesinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen kimyasal saldırıda 100'e yakın insan hayatını kaybetmişti. Olaydan Esad rejimi sorumlu tutulmuştu.
Suriye'nin bu tavrına karşı ABD de füzeli yanıt verdi. ABD, Suriye'nin hava üssüne füze yağdırdı.
Konu tüm Dünya'da yankı uyandırırken, konuyla ilgili bir açıklama da Türkiye'den geldi. Cumhubaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yazılı bir açıklama yaptı.
Yapılan hava saldırısının Esed rejiminin işlediği savaş suçlarına karşı verilmiş olumlu bir cevap olduğunu belirten Kalın, Suriye'yi de eleştirdi.
Suriye'nin ateşkes çabalarını hiçe saydığını belirten Kalın, Türkiye olarak İdlib saldırısını da kınadıklarını açıkladı.
Kalın şunları söyledi: "Bu tür saldırılardan kaçan 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye olarak bu saldırıyı bir kez daha kınıyoruz. Şayrat Hava Üssü'nün kullanılamaz hale getirilmesi, sivillere yönelik kimyasal ve konvansiyonel saldırıların cevapsız kalmaması açısından önemli bir adımdır. Benzer katliamların yeniden yaşanmaması için acilen uçuşa yasak bölge ve güvenli bölgenin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Suriye'deki insani krizin sona erdirilmesi adına uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi önem arzetmektedir."
Çavuşoğlu: ABD'yi destekliyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'ye müdahalesiyle ilgili "Yerinde buluyoruz ve destekliyoruz" dedi.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, referandum çalışması için bulunduğu Antalya'nın Alanya İlçesi'nde gazetecilere açıklamada bulundu. ABD'nin Suriye'nin askeri üssüne yönelik saldırısını değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:
"Suriye rejimi çok defa kimyasal silah kullandı. Daha önce kimyasal silahların önlenmesi amacıyla birçok örgütle çalışmalar yapıldı. Kimyasal silahların tamamını teslim ettiklerini söylediler. Bunun gerçek olmadığı ortaya çıktı. Suriye rejiminin işlediği bu insanlık suçundan daha önce hesap vermesi gerekiyordu. Ama bu hesap sorulmadığı için bu rejim sadece kimyasal silahlarla değil, varil bombaları gibi birçok yöntemle insanları öldürdü. En son tekrar kimyasal silah kullandı. Hem de sivillere yönelik kullandı. Bunun hesabını vermesi gerekiyordu. Bundan sonra aynı suçların tekrar edilmemesi için hem hukuk önünde hesap vermeli, hem de ellerindeki bu tür imkanlar yok edilmeli. ABD'nin bu müdahalesini yerinde buluyoruz ve destekliyoruz."