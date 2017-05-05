Abdullah Gül'den beklenen açıklama geldi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, beklenen açıklamasını yaptı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Esenyurt'ta cuma namazı sonrası camiden çıkarken gazetecilere açıklarda bulundu. Gül, CHP Milletvekili Deniz Baykal'ın açıklamalarıyla ilgili, "Geçen günler bir siyasetçinin çeşitli kendi parti içi hesapları ve politikaları çerçevesinde yaptığı çeşitli taktikler o konuşmada beni de söz konusu etti. Açıkçası benimle ilgili söylenenleri hiç ciddiye almadım. Çünkü, daha önceden de biliyorum nasıl 367 meselelerinin nasıl ortaya çıktığını, bugünkü koşullara Türkiye'ye gelirken hangi şartlarda geldiğini. Dolayısıyla hiç ciddiye almadım. Ama üzülerek görüyorum ki bazıları çok ciddiye almışlar. Hatta bazı arkadaşlar saygı seviyesini de aşarak neredeyse benim ne yapmam gerektiğini, söylemem gerektiğini nasihat edecek kadar ileri de gittiler. Buna çok üzüldüm" dedi.



"KAMUOYUNUN VİCDANINA BIRAKIYORUM"

"GÜNLÜK SİYASETE GİRMEYECEĞİMİ DE DEFALARCA SÖYLEDİM"

"ÜLKE ZATEN KUTUPLAŞMANIN VE SEÇİMLERİN YORGUNLUĞU İÇİNDE"



"SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN BERABERLİK İÇERİSİNDE HAREKET EDİLMELİ"

"HİÇ CİDDİYE, DİKKATE ALMAM"

Gül, "Başka bir noktada şu; uzun bir süredir bazı çevreler, siteler, sosyal medyada başta ben olmak üzere Ak Parti'nin gerçek öncüleri, kurucuları onun içeride dışarıda itibarında, başarısında çok büyük emeği geçmiş arkadaşalar hakkında ağıza gelemeyecek laflar küfürlere varan her türlü ahlak dışı davranışlar edep dışı doğrusu bunları da nasıl organize olduğunu dünya alem biliyor artık. Bunun karşısında sukutu gerçekten çok üzüntü ile karşılıyorum ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.7 yıl tarafsız olarak Cumhurbaşkanlığı yaptığını vurgulayan Abdullah Gül, "Ben 7 sene tarafsız olarak cumhurbaşkanlığı yaptım. Sonra ayrılınca da günlük siyasete girmeyeceğimi de defalarca söyledim" dedi.Abdullah Gül, "Tabi ki bütün bilgimi, birikimimi yeri, geldiğinde ülkem için paylaşma sorumluluğum var. Yeri geldiğinde ülkemizi yöneten değerli arkadaşlarım ile baş başa gelerek paylaştım. Yeri geldiğin de kamuoyu ile paylaştım. Bu şekilde paylaşmaya da devam edeceğim" dedi.Gül, "Baktığımızda ülke zaten kutuplaşmanın ve seçimlerin yorgunluğu içinde. Türkiye'nin önüne bakması gerekir. Türkiye'nin önünde çok önemli meseleleri var. Ulusal çıkarlarını tehdit eden gelişmeler var.İçeride bir sürü ekonomik beklentiler, sorunlar, halkın ihtiyaçları var. Herkesin bunları çözmek için uğraşması gerekir. Bu uğurda da elinden gelen her şeyi yapması gerekir. Bu noktada Hükümete yardımcı olmak, diğer sorunlara yardımcı olmak gerekir" diye konuştu.Abdullah Gül, "Türkiye'nin bütün bu zorlukları aşması tarihinde ilk defa ciddi ciddiye kaldığı tehlikeler var yurt dışında kaynaklanan bütün bunları aşmak için büyük bir beraberlik içerisinde , soğukkanlı şekilde hareket edilmeli. Bu fikirlerimi bu şekilde paylaşırım" ifadelerini kullandı.Gül, "Onun ötesinde bir çok polemiklere sokmak için uğraşanlara da doğrusu hiç ciddiye, dikkate almam" dedi. 11. Cumhurbaşkanı Gül, gazetecilerin bu konu dışındaki sorularına yanıt vermeyerek camiden ayrıldı.