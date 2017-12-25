Abdullah Gül'den dikkat çeken paylaşım

Tepki toplayan KHK ile ilgili bir açıklama da eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi

Abdullah Gül'den dikkat çeken paylaşım

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün yayınlanan KHK ile ilgili twitter hesabından açıklama yaptı.

Gül açıklamasında, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK'nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abdullah gül #khk
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