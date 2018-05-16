Abdüllatif Şener'den Erdoğan'a yanıt

Abdüllatif Şener, Erdoğan'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara katıldığı bir TV programında yanıt verdi. Şener konuşmasının bir kısmında, "Ben onu milletvekili yaptım, başbakan yaptım, bunu da itiraf ediyorum" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün BBC’ye verdiği röportajda gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan eski yardımcısı Abdüllatif Şener’in, hükümete yönelttiği eleştirilerle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, “Bana öyle bir referans gösterin ki gösterdiğiniz bu referansı biz adam yerine koyalım. Bu referansın siyasette kıymeti harbiyesi yok.” yanıtını verdi.

Şener’in referans alınmasını eleştiren Erdoğan, “Partimizden ayrıldıktan sonra parti kurdu sıfırlandı, başkalarına yanaştı sıfırlandı. Yatıyor kalkıyor, şu anda Türkiye’nin 11,5 yıl Başbakanlığını yapmış, 4 yıl Cumhurbaşkanlığını yapmış Tayyip Erdoğan’a ileri geri konuşmak suretiyle oradan rant elde etmeye çalışıyor” diye konuştu.

“ONU AKP GENEL BAŞKANI YAPTIM”

Şener, ‘Onun AKP Genel Başkanı oluşunda da Başbakan oluşunda da benim desteğim vardır. Bunu da itiraf edeyim. Bunun için bana minnet duyması gerekir’ dedi.

ŞENER’DEN YANIT GELDİ

Erdoğan’ın bu sözlerine yanıt veren Abdüllatif Şener ise “Benim dönemimdeki rakamlara bakın, onun dönemimde rakamlara bakın. Ben ekonomiden sorumlu bakandım. Her şeyin sorumlusu bendim. O dönemde dolar 1,60’dan,1,10 kuruşa düşmüştü. Ben görevi bıraktığım andan itibaren hep artıyor. 10 sene sonra 4,30 olmuş. Yani paranın değeri 4 kat düşmüş. Kişi başı milli gelir 2017’de 521 dolar daha düştü. Siz bu ekonomiyi nasıl böyle yönettiniz. Cumhuriyet tarihi boyunca milli gelir 10 yıl hiç düşmemiştir. 10 yıl boyunca düşürmüşler. Ekonomiye ne hale getirmişler. O yüzden yaptıklarımın kıymeti harbisi vardır Sayın Erdoğan” dedi.

Şener sözlerini şöyle sürdürdü “Sonra diyor ki ‘Parti kurdu sıfırladı, Başka yere yanaştı sıfırladı’ Nereye yanaştım Allah aşkına? Medya kuruluşlarına yasak koyan kim. ‘Aman bir yerde konuşmasın, hükümetin açıklarını söylemesin’ diye yandaş medyaya yasak koyan kim?

‘EN FAZLA SIFIRLAYAN ERDOĞAN’DIR’

Ben söyleyim, kendisi 4 defa sıfırladı. Bakın 1986 ara seçimlerinde İstanbul’dan aday oldu sıfırladı. 1989 Beyoğlu seçimlerinde aday oldu, seçimleri kaybetmiştir sıfırladı, 1991’de milletvekilleri seçimlerine partisini liste başı aday olarak girmiştir. Seçmen Erdoğan’ı istemiyorum demiştir, seçimi kaybetmiş sıfırlamıştır.Sonra bildiğiniz gibi haksız verilen kararla siyaset dışı kalmıştır. O günde elinden biz tuttuk, CHP destek verdi ve Başbakan oldu. Onun için kimin sıfırlandığını merak ediyorsa en fazla sıfırlayan Sayın Erdoğan’dır