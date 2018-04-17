Abiye tulum modelleri aslında hayatımıza girdiğinden bu yana çok sevildi

modelleri aslında hayatımıza girdiğinden bu yana çok sevildi. Çünkü abiyenin şıklığı ile tulumun rahatı birleştiğinde ortaya çok başka bir şıklık ortaya çıktı. Üstelik hamilelere özel hazırlanan abiye tulumlarda da aynı şıklık yakalandı. Salopet ya da klasik modellerde abiyeyi aratmayan her ayrıntıya yer veriliyor. Üstelik renk seçenekleri de oldukça fazla.

Göz dolduran abiye tulum modellerinde geniş paça kullanılıyor olması bu ürünlerin çok daha salaş ve şık olmasını sağlıyor. Aynı zamanda büyük beden kadınların da severek tercih ettikleri bu modeller hemen her kumaştan üretilebiliyor. Özellikle simli kumaşlardan üretilen bu modeller oldukça büyük beğeni ile karşılaşıyor.

Farklı Yaka Modelleri

Son zamanların gözdelerinden olan halter yakalar bu abiye tulum modellerinde de kullanılıyor. Ayrıca bu yakanın rahatlığı tulumlara farklı bir çizgi getiriyor. Hem salaş hem de klasik olarak tercih edilebilecek bu modeller tül detayları ile de destekleniyor. Üstelik yalnızca halter yaka değil, kruvaze ya da boyundan bağlı yakalar da bu yılın gözde tulum modellerinden.

Fermuar sevenler de unutulmamış. Fermuarlı dik yaka abiye tulum modelleri hem kullanım kolaylığı sayesinde hem de klasik anlamda oldukça şık olması sayesinde çok seviliyor. Bu tarz modellerde kadife ağırlıklı kumaşların kullanılması da son zamanların trendine gönderme yapıyor. Hatta bu modeller de yarasa kol detaylarına rastlamak da mümkün.

En Özel Gece Ve Günlere

Düğün, nişan, doğum günü partisi ya da akşam yemekleri için elbise seçmekte zorlanan kadınlar artık bu modeller sayesinde rahat bir şıklığa kavuşuyor. Elbisenin etek kısmının verdiği rahatsızlık bu modellerde pantolon sayesinde ortadan kalkıyor. Özellikle hareketli geçmesi beklenen organizasyonlar ve partiler için mükemmel bir anahtar tercih olabiliyor. https://www.ironitekstil.com/koleksiyon/tulum/abiye-tulum/ sitesinde bulabileceğiniz bu modeller ve daha pek çok tulum modeli en özel ve güzel zamanlarınızda gözlerin sizin üzerinizde olmasını sağlıyor. Üstelik sitede pek çok beden seçeneği de mevcut. Ödeme seçenekleri ise güven veriyor. Kilo problemi olduğunu düşünen hanımların bile kendilerine uygun bulabileceği onlarca model bulunuyor. Abiye tulum anlamında taraşım ürünler ile de bu sitede karşılaşabilirsiniz.