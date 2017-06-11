Ablası Canan'ı kanserden kaybeden 8 yaşındaki Özgürcan hayata tutundu

SİİRT'te oturan Özgür ailesi, 4 yıl önce 7 yaşında olan kızları Canan'ı ilik kanserinden kaybederken, 4 yaşındaki oğulları Özgürcan'ın aynı hastalığın pençesine düştüğünü öğrenince şok olmuşlardı. Hayırseverlerin yardımı ile bulunan para ile bugün 8 yaşında olan Özgürcan'a ilik nakli yapıldı ve Özgür ablası ile aynı kederi paylaşmayarak hayata tutundu

Baba Mustafa Özgür, oğlunun artık koşup oynadığını ve okula başladığını belirterek, "Yapılan ilik naklinden sonra oğlumda büyük değişiklikler meydana geldi. Koşmaya başladı, arkadaşları ile sokakta oyun oynamak istedi. Şuan her iki ayda bir Özgürcan'ı İzmir'e tedavi için götürüyoruz. Allaha şükür olumsuz yok şuan gördüğü tedaviden ötürü yavaş yavaş konuşmaya başladı" dedi.



"ABLA CANAN, ÖLDÜ AMA ÖZGÜRCAN KURTARILDI"



Siirt merkez Barış Mahallesi'nde oturan Mustafa-Gülistan Özgür çifti, 4 yıl önce 7 yaşında olan kızları Canan'ı yakalandığı ilik kanseri nedeniyle kaybetmişlerdi. Kızlarını tedavi ettirmek için varını yoğunu satan Özgür ailesi, kızlarını kurtaramadığı gibi o zaman 4 yaşanda olan oğulları Özgürcan'ında aynı hastalığın pençesine düştüğünü öğrendiklerinde şoke oldu. Kızlarını kaybeden aile, oğullarını kurtarmak için seferber olan aileye bir çok kişi yardım etti. Özgürcan Özgür için uygun ilik ABD'de bulunurken, tedavi için gereken 20 bin dolar yine adını vermek istemeyen bir Avrupa'da yaşayan bir Türk işçi tarafından babanın hesabına yatırıldı. Paranın da bulunması için İzmir'de ilik tedavisi yapılarak Özgürcan'ın hayata tutunması sağlandı. Baba Mustafa Özgür, yaşadıkları süreci anlatırken, şöyle dedi:



"Kızımın ölümünden sonra küçük oğlum Özgürcan'ın da bu hastalığa kapıldığını öğrendik. Kızım Canan'ı kurtarmak için elimizde ne var ne yok satmıştık ancak kurtarılamadı. Aynı hastalığın oğlumuzda olduğunu duyduğumuzda ise yıkıldık ve ne yapacağımızı bilemedik"dedi. Özgürcan Özgür'ün kurtulması içi Ankara ve Almanya'daki hastanelerin ortak bir çalışma yaptığını belirten baba Mustafa Özgür, "Gerekli ilik naklinin ise Amerika'da olduğunu söylediler ancak, buraya gelmesi için ise tam olarak 20 bin dolar para istediler. Kızının tedavisi için elimde, avucumda ne varsa satmıştım. Ama oğlumun tedavisini karşılamak için elimde hiçbir şey kalmamıştı. Kızımın ölümünden 45 gün sonra oğlumum tedavi için 20 bin dolar gerekliydi ancak bunu ödeyecek gücüm yoktu. Bu parayı bulmak için medya üzerinden hayırseverlere çağrıda bulundum."



GURBETÇİ HAYIRSEVER BABANIN HESABINA 20 BİN DOLAR YATIRDI



Yapılan haberlerin çok etkili olduğunu ve oğlunun tedavisi için gerekli paranın karşılanacağı sözlerini aldığını belirten baba Mustafa Özgür, "Birçok vatandaş oğulum tedavisi sürdüğü Ankara'da bana destek oldu ve para verdi. Avrupa'dan bir gurbetçi beni aradı ve Özgürcan Özgür'ün tüm masraflarını karşılayacağını söyledi. İk etapta inanmadım ama isimi vermek istemeyen gurbetçi benim hesabıma 20 bin dolar yatırdı ve o para ile Özgürcan'ın tedavisini yaptık" dedi. Yapılan yardım ardından ABD'de ilik nakli bulunduğunu ve İzmir'de yapılan tedavi ile hayata dönen Özgürcan Özgür şuan 8 yaşında ve ilkokul birinci sınıfta eğitim görüyor. Özgürcan Özgür'ün tedavisi için düzenli olarak 2 ayda bir İzmir'e gidiyoruz. Yapılan ilik naklinden sonra oğlumda büyük değişiklikler meydana geldi. Koşmaya başladı, arkadaşları ile sokakta oyun oynamak istedi. Allaha şükür gördüğü tedaviden ötürü yavaş yavaş konuşmaya başladı" dedi.



"BİZE '6 AY ÖMÜR KALDI' DEDİLER"



Kızı Canan'ı kaybettikten sonra yıkıldığını ve aradan 1,5 ay sonra oğlu Özgürcan'ın da aynı hastalığın pençesine düştüğünü öğrendiklerini söyleyen anne Gülistan Özgür ise, "Oğlumun hastalığını duyunca dünyam yıkıldı. O yıllar bizim için çok zor geçti 7 yaşındaki kızımı kaybettik. Arından oğlumun bu hastalığa kapıldığını duyduk. Oğlum için gerekli ilik nakli bulunmaması durumda ise 6 ay yaşaya bileceğini söylemişlerdi. Bu da bir anne için çok zordu. Ancak, gelen yardım ile oğlum hayata döndü onunla birlikte bizde hayata döndük" diye konuştu.

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