Acar Patent İtirazı ve Savunması

Patent tescili, yapılmış olan bir icadın ve ya buluşun, kanunlar ile başkaları tarafından haksız bir şekilde kullanılmasını önlemek amacı ile Türk Patent Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen, gerçekleşmediği taktirde buluşun tamamı ile boşta kalmasına sebep olan işlemlerdir.

Patent tescili, yapılmış olan bir icadın ve ya buluşun, kanunlar ile başkaları tarafından haksız bir şekilde kullanılmasını önlemek amacı ile

Türk Patent Enstitüsü

tarafından gerçekleştirilen, gerçekleşmediği taktirde buluşun tamamı ile boşta kalmasına sebep olan işlemlerdir. Bir buluşun Patent Enstitüsü tarafından bir buluşun koruma altına alınması için belirli standartlara cevap veriyor olması gerekmektedir. Patent tescili ve diğer tüm hizmetler için

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Patent İtirazı Nedir?

Bir buluşun patentinin alınabilmesi için, TPE kurumuna başvuru yapılması gerekmektedir. TPE’ne yapılan başvurular ise, TPE’nin her ay yayınladığı Patent Bülteninde kamuoyuna duyurulur. Fakat yayınlanan bu başvurulara bir itiraz etmek hakkı bulunmaktadır. Bu işleme ise patent itirazı denir.

Bir patent ile ilgili itiraz yapılabilme süresi, bu patentin bültende yayınlanmasından sonra 6 aydır. 6 aylık süre zarfından sonra ise yapılan başvurular dikkate alınmamaktadır. Fakat her itiraz başvurusu kabul edilmez. Bunun için belirli şartlar vardır. Buluş ile ilgili olarak başka kişi ve ya kişilerin hak talepleri olduğu ve ya aslında zaten bilinen bir teknik olduğu gibi bazı kanıtlar gerekmektedir. Yapılan bu itiraz başvurusunda 3 ay sonrasına kadar ise patent sahibi kişi ve ya kişilerin patente itirazına karşı görüş belirtme hakkı mevcuttur. Bu zaman süresince karşı görüş ile ilgili olan kanıtlarını sunmalı, taleplere uygun olarak tarifnamesinde yenilemelere gitmeli ve ya Sınai Mülkiyet Mahkemesine başvurmalıdır. Gerekli incelemeleri yapan TPE ise 3 ayın sonunda patentin kimde kalacağına karar verir.



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