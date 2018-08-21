Acemi kasaplar anlaşamadı! Sonrası korkunç

Şanlıurfa’da hayvan kesme konusunda anlaşamayan acemi kasaplar birbirini bıçakladı

Acemi kasaplar anlaşamadı! Sonrası korkunç
21 Ağustos 2018 Salı 13:39

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi Direkli Mahallesi'ndeki geçici kurbanlık hayvan pazarında yaşandı. İddiaya göre, vatandaşların hayvan pazarından aldığı kurbanlıkları kesme konusunda birbirleriyle anlaşamayan acemi kasaplar kavga etti.

Bıçakların da kullanıldığı kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karışan diğer kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hürriyet

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