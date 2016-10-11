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    • Acı tablo: Küçük yaşta evlendirilen kız sayısı düşmüyor, artıyor

    Dünya genelinde 700 milyon kız çocuğunun 18 yaş altında evlendirildiği açıklandı

    11 Ekim 2016 Salı 12:44
    Acı tablo: Küçük yaşta evlendirilen kız sayısı düşmüyor, artıyor
    “Save the Children” örgütü tarafından 11 Ekim Dünya Kızlar Günü dolayısıyla açıklanan rapora göre, çocuk yaşta evlendirilen kız çocuklarının sayısı düşeceği yerde artıyor. Rapora göre dünya genelinde çocuk yaşında evlendirilmiş 700 milyon kişi bulunuyor. Save the Children’in tahminlerine göre, bu sayı 2050 yılında bir milyar 200 milyonu bulacak.


    10 yaşında evlendiriliyor

    Afganistan, Yemen, Hindistan, Somali gibi ülkelerde kız çocuklarının 10 yaşında evlendirildiklerine dikkat çekilen raporda, erken yaşta evliliğin eğitim seviyesinin düşmesi, cinsel hastalıkların artması, erken hamileliğe bağlı ölümlerin yükselmesi gibi farklı sorunları da beraberinde getirdiğine işaret ediliyor.


    Türkiye 55.sırada

    Save the Children, çocuk yaşta evlilik, erken hamilelik, anne ölümleri gibi kriterlere göre dünya genelinde 144 ülkeyi kız çocuklarının yaşam kalitesine göre sıraladı. Buna göre kız çocukları bakımından yaşam kalitesi en iyi ülke İsveç oldu. Finlandiya, Norveç, Hollanda ve Belçika ilk beşte yeralan ülkeler. Türkiye 144 ülke arasında 55.sırada bulunuyor. Listenin son üç sırasında ise, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad ve Nijer yer alıyor.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Kız çocuk, Dünya Kızlar Günü, çocuk Evlilik

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