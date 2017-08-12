Acı veda: Şehitlik sana çok yakıştı

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 41 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in cenazesi, düzenlenen tören ardından memleketi Hatay'a uğurlandı

Maçka'daki Köprüyanı Mahallesi Vazelon Manastırı Mevki&inde dün saat 15.00 sıralarında PKK’lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit edilen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nda bu sabah tören düzenlendi. Törene şehidin eşi Cemile Gedik, oğlu Koray, kızı Kayra Gedik, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, 3'üncü Ordu Komutanı Salih Serdar Savaş, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, AK Parti Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, asker, polis ve çok sayıda kişi katıldı.



"ŞEHİTLİK SANA ÇOK YAKIŞTI"



Törende Şehit Astsubay Gedik'in öz geçmişi okundu dua edildi. Dua sonrası Türk bayrağına sarılı tabutun başına gelen şehidin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin eşi Cemile Gedik "Şehitlik sana çok yakıştı" diyerek gözyaşı dökerken, şehidin kızı Kayra ve oğlu Koray Gedik ise babalarının tabutunu öptü. Askeri manga tarafından cenaze aracına konulan şehit Gedik'in cenazesi memleketi Hatay'a götürülmek üzere havaalanına gönderildi. Şehit Astsubay Başçavuş Gedik buradan askeri uçakla memlektine uğurlandı. Şehit Ferhat Gedik'in bugün Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğum gününde toprağa verileceği belirtildi. Törene katılanlardan bir kişi Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'a yönelerek bölgede birçok eylem gerçekleştiren terörist grubun yakalanamamasından yakındı.