Haber Kaynağı: DHA

Olay dün saat 22:00 sıralarında İstinye Bostan sokakta meydan geldi. Çöp Toplamak için kamyondan inen Semavi Güneş üstü açık bırakılan ve yaklaşık 15 metre derinliğindeki rögara düştü. Arkadaşlarının rögara düştüğünü fark eden diğer temizlik işçileri, polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevke edildi. İtfaiye ekiplerinin 1.5 saat süren çalışmaları sonucun da Semavi Güneşin cansız bedeni çıkarıldı. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada, Semavi'nin arkadaşlarının fenalık geçirdiği görüldü.Olayın yaşandığı mahallede oturan vatandaşlar, rögarın kapağının çalındığını, kendilerinin durumu birçok defa belediye yetkililerine ilettiklerini ancak ekiplerin rögarı kapatmak için gelmediklerini söylediler.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.