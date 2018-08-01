Acılı anne konuştu: Onlar katlettikçe biz doğarız

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden dönerken, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya'nın (25) Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan annesi Suudiye Demir, "Vatan sağ olsun. Onlar 1 çocuk öldürür, bizim 1000 çocuğumuz olur. Onlar katlettikçe biz doğarız" dedi

Yüksekova'da, dün akşam saatlerinde, otomobiliyle seyir halinde olan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Şehit Nurcan Karakaya'nın Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Bahar Sokak’ta oturan annesi Suudiye Demir (57), evinde taziyeleri kabul etti. Ailenin evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziyede bulundu.

'20 GÜN SONRA KAVUŞURUZ ANNE' DEMİŞ

Oğlu Emirhan Demir (15) ile birlikte ilçede yaşayan Suudiye Demir, "Onlar 1 öldürür, biz 1000 diriliriz. Onlar 1 çocuk öldürür, bizim 1000 çocuğumuz olur. Vatan sağ olsun. 10 aylık bebeği katlettiler, 10 aylık bir bebek daha doğar. Onlar katlettikçe biz doğarız. En son 3 hafta önce görüşmüştüm. Telefonla görüşmüştüm. 20 gün sonra izne ayrılacaktı kocası. '20 gün sonra kavuşuruz anne' dedi. Dün de aradım, ulaşamadım. Saat 16.00'da şehadet haberini aldım. Vatan sağ olsun, sizler sağ olun. Benim yavrum şehit oldu. Onlara bir şey olmadı. Onlar, onun kanıyla gitti. Allah onların belalarını versin. Benim yavrum şehit oldu" diye konuştu. Suudiye Demir'in eşi Hakim Demir’in, 2004 yılında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Öte yandan Kayseri'den kara yoluyla Şarkışla ilçe merkezine getirilecek olan şehit Nurcan Karakaya ile oğlu Mustafa Bedirhan'ın cenazeleri, ikindi namazı sonrası ilçedeki Muhsin Yazıcıoğlu Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılacak.