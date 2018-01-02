Acılı baba anlattı: Kızım ayrılmak istiyordu, tehdit etmiş!

Burdur'un Ağlasun ilçesinde öldürülen lise öğrencisi kızın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından memleketi Mersin'e gönderildi

Burdur'un Ağlasun İlçesi'nde öldürülen A.K'nin (17) cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.



Kızının cenazesini toprağa verileceği Mersin'e götürmeye gelen baba Erdinç K, gazetecilere, kızının Furkan K. ile 3 yıldır arkadaşlık yaptığından haberlerinin olduğunu söyledi.



Kızını günübirlik erkek arkadaşının yanına gönderdiklerini belirten Erdinç K, "Aynı gün akşam geri dönecekti. Yılbaşını evde birlikte geçirecektik ancak dönmedi. 15-20 gün önce kavga etmişlerdi. Bunun üzerine çocuk habersiz Mersin'e gelmiş. Kızım ayrılmak istiyordu. Tehdit etmiş, 'Seni başkalarına yar etmem.' demiş. Demek ki öç almak için kızımla barışmış. Kıskançlık yüzünden kızımı öldürdü." ifadelerini kullandı.



Yargıya güvendiğini dile getiren Erdinç K, "Gereken cezayı vereceklerdir." dedi.



Ağlasun ilçesi Sakarca Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 31 Aralık 2017'de lise öğrencisi A.K. ölü, üniversite öğrencisi erkek arkadaşı Furkan K. ağır yaralı bulunmuştu. Kız arkadaşı A.K'yi öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde durulan üniversite öğrencisi Furkan K. hastaneye kaldırılmıştı.