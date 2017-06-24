Açlık grevindeki eğitimcilerden kötü haber!

KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan Araştırma Görevlisi Nuriye Gülmen ve Öğretmen Semih Özakça'nın sağlık durumu ile ilgili kötü haberler geldi

Açlık grevindeki eğitimcilerden kötü haber!

Araştırma Görevlisi Nuriye Gülmen ve Öğretmen Semih Özakça, KHK ile görevlerinden uzaklaştırılmıştı. İki eğitimci işlerini geri almak için açlık grevine başladı. Daha sonra da iki eğitimci hakkında tutuklama kararı çıktı ve ikisi de cezaevine gönderildi.

Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Erinç Sağkan ile Yönetim Kurulu üyeleri Av. Özgür Ökmen ve Av. Çağrı Ayhan Şenel, 106 gündür açlık grevinde olan eğitimcileri ziyaret etti.

Daha sonra yazılı açıklama yapan Baro, iki eğitimcinin de sağlık durumunun kritik olduğunu ancak grevi sürdürme konusunda da kararlı olduğunu açıkladı. Özakça'nın yürümekte zorlandığının, tekerlekli sandalye ile görüşe çıkabildiğinin belirtilidiği açıklamada, Özakça'nın konuşmakta zorlandığı da belirtildi.

Gülmen'in ise yataktan bile kalkamadığı ve bu yüzden görüşe bile gelemediği açıklandı.


 

Etiketler; #nuriye gülmen #semih özakça #khk #açlık grevi
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