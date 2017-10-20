Açlık grevindeki eğitimcilerle ilgili flaş karar!

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın yargılandığı davanın 3. duruşmasında, Özakça'ya elektronik kelepçe koşulu ile tahliye kararı verilirken, Gülmen için tutukluluğa devam kararı çıktı

Açlık grevindeki eğitimcilerle ilgili flaş karar!

KHK ile ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan tutuklu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın yargılandığı davanın 3. duruşması görüldü. Duruşmada Özakça'ya elektronik kelepçe koşulu ile tahliye kararı verilirken, Gülmen için 'tutukluluğa devam' kararı verildi.

Olağanüstü hal kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen, işlerine dönmek amacıyla açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılanmalarına devam edildi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Semih Özakça ve tutuksuz sanık Acun Karadağ salonda hazır bulunurken, tutuklu sanık Nuriye Gülmen ise sağlık sorunları gerekçesiyle duruşmada hazır edilemedi. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanık avukatlarının tahliyeye yönelik beyanlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Buna göre mahkeme heyeti, sağlık problemleri gerekçesiyle Özakça'nın adli kontrol şartıyla ve ev hapsiyle tahliyesine, hakkındaki somut deliller ve tanık beyanları doğrultusunda Gülmen'in ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #semih özakça #nuriye gülmen
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