Açlık grevindeki Nuriye Gülmen tahliye oldu

Ankara'da KHK ile görevinden alınan ve görevine geri dönmek için açlık grevi başlattıktan sonra tutuklanan Nuriye Gülmen tahliye edildi

Kanun Hükmünde Kararname ile akademisyenlik görevinden ihraç edilen Nuriye Gülmen, 'işimi geri istiyorum' diyerek açlık grevine başlamıştı. Gülmen, açlık grevi yaptığı sırada tutuklanarak cezaevine konulmuştu. 269 gündür açlık grevi yapan ve 193 gündür de tutuklu olan Nuriye Gülmen, dün görülen davanın 6. duruşmasında örgüt üyeliği suçundan mahkum edildi ve tahliyesine karar verildi.



Karar üzerine Gülmen'in çok sayıda yakını tedavi altında olduğu Numune Hastanesi'ne akın etti. Karar sonrası hastane Gülmen'i taburcu ederken, Gülmen ambulansla bir arkadaşının evine götürüldü. Alkışlar ve gözyaşları içinde karşılanan Gülmen'i kendisi gibi açlık grevinde olan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen arkadaşı Semih Özakça da karşıladı.





Öte yandan hastanenin önüne çevik kuvvet ekipleri etten duvar ördü. Basın çalışanlarının burada görüntü almasına izin vermeyen ekipler, olayı bir eyleme karşı da burada bulunan yaklaşık 200 kişiyi uzaklaştırdı.



Tahliye haberi sonrası açıklama yapan Gülmen'in annesi Cemile Gülmen, kızlarına kavuştukları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Kızının açlık grevinin de bitmesini istediklerini belirten anne Gülmen, ancak kızının işine dönmediği sürece açlık grevinden vazgeçeceğini sanmadığını söyledi. Baba Şahan Gülmen de kızının fiziki olarak bitkin ve zayıf olduğunu belirterek, "İnşallah bu zor günleri de atlatıp daha iyi günlere kavuşmak istiyoruz." dedi.