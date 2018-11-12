Ada'da KKTC ile Güney Kıbrıs arasında iki sınır kapısı açıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Derinya ve Aplıç sınır kapılarının açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kıbrıs için güzel bir gün. 8 yıl sonra yeni kapı açılmasını selamlıyorum

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Derinya ve Aplıç sınır kapılarının açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kıbrıs için güzel bir gün. 8 yıl sonra yeni kapı açılmasını selamlıyorum. Kapıların açılması karşılıklı güven yaratmada önemli bir rol üstlenecek" dedi.

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