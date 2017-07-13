Adalet Sarayı'nda avukatların 15'inci "Adalet Nöbeti"

CUMHURİYET Gazetesi soruşturması kapsamında tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi'nin avukatları Bülent Utku, Akın Atalay ve Mustafa Kemal Güngör'ün serbest bırakılması için her hafta Perşembe günü bir araya gelen avukatlar, bu hafta da Çağlayan Adliyesi önünde toplanarak "Adalet Nöbeti" tuttu. Aralarında CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da bulunduğu çok sayıda avukat Themis heykeli önünde bir süre 'adalet nöbeti' tuttuktan sonra adliye önünde konuya ilişkin basın açıklaması yaptı

Avukat Profesör Dr. Rona Aybay okuduğu basın açıklamasında, "Tuttuğumuz bu nöbet, görünürde, Cumhuriyet Gazetesinden üç avukat meslektaşımız Akın Atalay, Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör içindir. Ama, hepimiz biliyoruz ki, bu üç meslektaşımız aslında birer simge. Aynı durumda "adalet" kavramına aykırı biçimde tutuklanmış durumda olan pek çok öğretmen, yazar, gazeteci, milletvekili ve akademisyen gibi çeşitli mesleklerden insanlar var. Evrensel adalet ilkeleri açısından tutuklanmaları kabul edilemeyecek bu insanların ortak bir özelliği var: Bu insanlar, bir şey yaptıkları için değil, bir şey oldukları için, yani kısaca, siyasal iktidara muhalif oldukları için demir parmaklıklar arkasına konulmuşlardır" dedi.

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