Adalet Yürüyüşü'nde yeni ayrıntı: Kılıçdaroğlu yürüyüşte...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Haziran'da Adalet Yürüyüşü başlatmıştı. 9 Temmuz'da biten yürüyüş sonrası Kılıçdaroğlu'nun 4 tırnağını kaybettiği ortaya çıktı

CHP'li Enis Berberoğlu'nun tutuklanması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü yapma kararı almıştı. Kılıçdaroğlu, Ankara'dan 15 Haziran günü yola çıkmış ve 9 Temmuz'da yürüyüşü İstanbul Maltepe'de sonlandırmıştı. 25 gün boyunca 420 kilometrelik yolu yürüyen Kılıçdaroğlu'na yüzbinlerce insan da eşlik etmişti.



Yürüyüşle ilgili gazeteci Şükrü Küçükşahin bir kitap yazdı. 'Adalet İçin Yürümek' isimli kitapta, adalet yürüyüşüyle ilgili bilinmeyenlere yer verildi.



Yürüyüşte Kılıçdaroğlu'nun 4 tırnağını kaybettiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu kitapta şu açıklamaları yaptı: “Bu yürüyüş aslında bir bedel ödemeydi. Adaleti sağlamak için bir bedel ödenmesi gerekiyordu. Şu bir gerçek eğer bir davaya inanıyorsanız ve o davanın önemli olduğunu kabulleniyorsanız fiziken ve ruhen önünüzde hiçbir zorluk olmadığını görüyorsunuz. Sonuçta görüyorsunuz ki insanlara bir şekilde ulaşmanız gerekiyor. O insanları bu noktaya getiren nedir, adalet isteyen birine hakaret etmek, küfretmek insanlıkla bağdaşmaz ama bu insanlar bu noktaya gelmişse o insanı bu noktaya taşıyanları yargılamak, sorgulamak gerekiyor. Öbür yandan perde arkasından bakan, el sallayanları da gördüm. Gizli gizli el sallayanlar, öne çok çıkmaya çekinerek el sallayanlar. İnsan seli içinde gidiyorsunuz. Şu çok önemli; slogan atıyorsunuz doğru, atılması gerekiyor o da doğru. İşte sizin o geniş kitlelere güç vermeniz lazım. Evet, biz birlikteyiz; birlikte hakkı, hukuku, adaleti bu ülkeye getireceğiz. Sloganın asıl amacı buydu. Oluşan güvenin, verdiği sorumluluk aslında söz konusu olan. Toplum size güveniyorsa, sorumluluğunuz arttı demektir. Biz de o sorumluluğun bilincinde hareket etmek zorundayız.”



Dört tırnakta sorun oldu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: "O yürüyüşte herkes hastalanabilirdi, yürüyüşü terk edebilirdi. Herkes belli bir süre ara verip devam edebilirdi, bunların hepsi oldu ama benim ne hastalanmaya ne belli bir süre beklemeye ne de güzergâh dışında bir yere gidip bir gece ikâmet etmeye hakkım vardı. Bel ağrısı oluşmadı ama dört tırnakta sorun oldu."